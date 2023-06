Adolescent tué par un policier à Nanterre - Darmanin va saisir la justice après le tweet d'un syndicat de police sur la mort de Nahel

"#Nanterre Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans. En neutralisant son véhicule, ils ont protégé leur vie et celle des autres usagers de la route. Les seuls responsables de la mort de ce voyou sont ses parents, incapables d'éduquer leur fils", avait tweeté mardi l'organisation, qui n'a recueilli que 3,06% des voix aux élections professionnelles fin 2022. "Le groupuscule France Police, qui n'est en aucun cas un syndicat représentatif de la police nationale (...), a publié un tweet inacceptable et abject", a réagi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Gérald Darmanin a demandé qu'un signalement soit effectué sur la plateforme Pharos et va saisir le procureur de la République de Paris au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur a également demandé à ses services "d'étudier les modalités d'une dissolution de ce groupuscule", poursuit Beauvau. Le dirigeant de France Police, Bruno Attal, a été révoqué de la police à la demande de Gérald Darmanin, une décision adoptée en conseil de discipline le 9 mars dernier, rappelle l'Intérieur. (Belga)