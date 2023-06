Appel Hainaut - Cinq ans de prison ferme pour vol avec violence, coups et séquestration à Enghien

À deux reprises, il a été condamné pour des coups et une séquestration d'une cohabitante. Il cumulait 64 mois de prison avec sursis. Les faits ont eu lieu à là mi-septembre 2022. L'ex-compagne du prévenu a déclaré qu'il l'avait séquestrée chez lui et qu'il l'avait frappée à coups de ceinture. Le rapport du médecin légiste confirme qu'il y a des traces de strangulation au cou de la victime et des hématomes sur les bras en forme de rail de tram, ce qui peut correspondre à des coups de ceinture. Il lui a volé son téléphone avec lequel elle correspondait avec un autre garçon. La police a mené une perquisition dans l'appartement du prévenu, le jour de son arrestation, et a découvert des éléments compatibles avec la version de la victime. "Ce sont des éléments suffisants pour établir la culpabilité", ont estimé les trois juges composants la cour. (Belga)