Arm - L'amiral de division Tanguy Botman devient le nouveau commandant de la Marine

La passation au plus haut niveau de commandement de la Marine belge s'est déroulée lors d'une cérémonie militaire sur la Zeeheldenplein à Ostende. Tanguy Botman (55 ans) a été présenté comme nouveau commandant par l'amiral Michel Hofman, le chef de la Défense. Il remplace le vice-amiral Jan de Beurme, qui a dirigé la Marine pendant trois ans. Comme son prédécesseur, Tanguy Botman assurera également la fonction d'adjoint au sein du quartier général maritime belgo-néerlandais installé à Den Helder aux Pays-Bas. Le nouveau commandant devra poursuivre le renouvellement de la Marine. "D'ici 2030, toute la flotte doit être remplacée par de nouveaux navires de lutte contre les mines de haute technologie et des frégates de lutte anti-sous-marine", précise la Marine. "C'est le principal défi de l'avenir." La nouvelle unité de fusiliers marins a également été inaugurée mercredi. Au cours de la cérémonie, les premiers fusiliers marins ont reçu leur béret noir. Cette unité sera déployable et chargée de la protection d'un port ou d'un navire en route vers ou amarré dans un port. Pour attirer de nouvelles recrues, la marine organisera par ailleurs la "Fête Navy Techno" le dernier week-end de septembre et le premier week-end d'octobre. Lors de ce festival technologique gratuit, les personnes intéressées pourront visiter la base navale de Zeebrugge. (Belga)