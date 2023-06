ATP Eastbourne - Le tenant du titre Taylor Fritz éliminé dès le deuxième tour à Eastbourne

McDonald, 64e mondial, a remporté les deux tie-breaks d'un match serré de l'un des derniers tournois de préparation à Wimbledon, qui débutera le 3 juillet prochain. Il jouera le prochain tour contre le vainqueur du match entre le Britannique Liam Broady (ATP 147) et le Suédois Mikael Ymer (ATP 61). Fritz était le tenant du titre à Eastbourne. C'est également là qu'il avait remporté son premier tournoi ATP, en 2019. Il a décroché trois autres trophées dans sa carrière, à Delray Beach cette saison et à Tokyo et Indian Wells en 2022. (Belga)