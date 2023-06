Au moins 13 civils tués par de présumés djihadistes dans le nord du Mali

"Le bilan provisoire est désormais de 13 morts, une dizaine de blessés et des centaines de populations abandonnant plusieurs villages de la commune de Gabéro", dans la région de Gao, a dit un élu local qui a précisé que l'armée malienne n'était pas présente sur les lieux. "Ils ont tué beaucoup de gens, plus de 17 personnes", a assuré une autre autorité locale. "Tous les jeunes ont quitté. D'habitude ils emmènent les animaux. C'est la première fois qu'ils (les jihadistes) tuent comme ça", a-t-il ajouté. Des enfants sont parmi les victimes ont indiqué l'un des élus et un responsable d'association. "On arrive plus à compter le nombre de morts. Les femmes et les enfants sont en train de chercher des pirogues pour aller vers la rive gauche du fleuve direction Gao. C'est plus qu'un film, c'est la catastrophe", a dit dans un message audio un habitant de la commune, qui appelle à l'aide les autorités. "Les corps ont été enterrés ce matin à la hâte. Il y a des portés disparus", a déclaré un autre habitant à l'AFP. Les régions de Gao et Ménaka, plus à l'est, sont le théâtre depuis début 2022 d'une vaste offensive de l'État islamique au Grand Sahara (EIGS). (Belga)