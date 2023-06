Bpost doit interrompre les dépôts et enlèvements chez les particuliers et entreprises

La distribution du courrier et des colis est en effet perturbée dans la capitale et le sud du pays en raison de ce mouvement, qui est mené par un nombre de grévistes "très limité", selon Bpost. Le syndicat socialiste entend dénoncer le projet de réorganisation des services. Selon Emmanuel Despat, secrétaire régional Luxembourg de la CGSP, les piquets de grève devraient se poursuivre dans les prochains jours. L'entreprise postale, de son côté, explique devoir évoluer en raison du nombre de colis qui ne cesse d'augmenter tandis que le volume de courrier est à la baisse. Dès lors, de manière régulière, elle doit procéder à des réorganisations dans la distribution du courrier, qui sont annoncées et préparées en concertation avec les équipes et les représentants des travailleurs, assure Bpost. "Une organisation syndicale représentative (la CGSP, NDLR) exige cependant l'arrêt des réorganisations sous leur forme actuelle", déplore l'entreprise. D'après Bpost, certains travailleurs bloquent les sorties du produit (lettres, journaux et paquets), y compris des courriers urgents, tels que résultats et prélèvements médicaux et déclarations fiscales. Une action qui touche les centres de tri bruxellois et wallons ainsi que plusieurs bureaux distributeurs. Les conséquences de la situation actuelle sont lourdes, regrette l'entreprise. Les centres de tri sont en effet confrontés à une accumulation importante de volumes. En Wallonie et Bruxelles, bpost est, en conséquence, obligée d'interrompre les dépôts et enlèvements de produits chez les clients particuliers et entreprises. Cette décision aura aussi un impact en Flandre, avertit-elle. (Belga)