Bundesliga - Le Bayern Munich arrête son partenariat controversé avec Qatar Airways

La compagnie aérienne qatarie était l'un des principaux sponsors du club bavarois depuis le 1er juillet 2018. Mais depuis le début de cet engagement, le Bayern avait fait l'objet de nombreuses critiques, y compris de la part de ses propres fans, à cause de la situation controversée des droits de l'homme au Qatar. Le sponsoring de ce "partenaire de platine" aurait rapporté environ 25 millions d'euros par an au Bayern. Telekom, l'entreprise de télécommunications actionnaire du club, l'équipementier Adidas et le constructeur automobile Audi rapportent davantage. Les supporters du Bayern ont critiqué le conseil d'administration du club pour avoir coopéré avec une société basée au Qatar, qui a été largement critiquée pour sa gestion des droits de l'homme et de la communauté LGBTQ+. Les supporters ont déjà organisé plusieurs conférences pour évoquer la situation dans ce pays du Moyen-Orient. Lors de l'assemblée générale du club en 2021, qui s'est conclue dans la confusion, un membre avait déposé une motion pour mettre fin à cette collaboration dont le terme était prévu en 2023. (Belga)