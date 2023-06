Conflit israélo-palestinien - Violences en Cisjordanie: quatre Israéliens placés en détention administrative

Disposition controversée, la détention administrative permet à Israël de détenir des suspects sans inculpation ni jugement. Cette mesure est rare contre des Israéliens, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère de la Défense qui a requis l'anonymat. Les quatre détenus sont accusés d'avoir participé à des violences en Cisjordanie la semaine dernière et d'avoir "mis en danger la vie d'innocents", selon cette source. Ils ont en outre endommagé des biens appartenant à des Palestiniens et incendié des voitures. Ces violences ont eu lieu peu après que deux Palestiniens ont tué quatre Israéliens par balles près de la colonie juive d'Eli, dans le nord de la Cisjordanie. Les deux assaillants ont été abattus. L'attaque était une riposte au raid meurtrier mené par l'armée israélienne à Jénine, selon le mouvement islamiste palestinien Hamas. Après l'attaque près d'Eli, des centaines de colons juifs ont déferlé dans la ville palestinienne de Huwara selon son maire où ils ont attaqué les habitants et mis le feu à des terrains agricoles. D'autres attaques menées par des Israéliens ont eu lieu dans le village de Turmusayya, où des biens ont été incendiés et un Palestinien a été tué dans des heurts avec les forces armées, ainsi qu'à Ourif, d'où étaient originaires les deux assaillants. Vendredi, la police israélienne a fait état de trois arrestations en rapport avec les événements, sans plus de détails. Le ministère de la Défense n'a pas précisé s'il s'agissait des mêmes suspects. (Belga)