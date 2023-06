Coronavirus - A Bruxelles, la stratégie de vaccination automnale reposera sur la première ligne de soins

Dans la capitale, les vaccins seront disponibles dans les pharmacies, les hôpitaux, et les centres et maisons médicales. Ils le seront également via les médecins généralistes, et les infirmier(e)s à domicile. Dans les maisons de repos, les médecins pourront en fonction de leur évaluation individuelle choisir le meilleur moment pour administrer le vaccin à leur patient. Pour le public précaire et/ou non affilié aux mutuelles, la vaccination sera accessible dans les pharmacies. Toujours selon le cabinet du ministre Maron, la CoCom continue à se rendre disponible pour les différentes institutions européennes et internationales souhaitant vacciner leur personnel afin de leur fournir des vaccins et répondre à leurs questions. Une circulaire d'information reprenant la stratégie bruxelloise et la recommandation du CSS sera envoyée aux différents acteurs de soins et du secteur social-santé dans le courant du mois de juillet. Des réunions d'information suivront dans la deuxième quinzaine d'août avec les différents acteurs, ainsi que des webinar pour les acteurs de vaccination. Une campagne de sensibilisation démarrera en septembre en apportant des supports visuels aux différents acteurs et en travaillant avec les acteurs du secteur social-santé pour assurer une sensibilisation et une orientation sur le terrain. Des rencontres sont également prévues avec les acteurs pour définir la stratégie de sensibilisation du public précaire et/ou difficilement atteignable via les canaux standards. (Belga)