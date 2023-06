Coronavirus - La nouvelle stratégie de vaccination commencera mi-septembre en Flandre

La vaccination sera prévue entre mi-septembre 2023 et début novembre 2023. La priorité sera accordée aux résidents des maisons de repos et aussi aux plus fragiles. Ils prendront rendez-vous avec leur médecin généraliste ou leur pharmacien. Viendront ensuite les autres groupes cibles prioritaires. La Flandre n'ouvrira plus de grands centres de vaccination et n'enverra plus d'invitations de manière centralisée. Localement, le médecin généraliste peut décider d'informer ses patients. Les vaccins seront donc administrés par les dispositifs de première ligne : médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers à domicile, les médecins du travail et le médecin-conseil coordinateur. Un communiqué commun à l'ensemble des ministres de la Santé est annoncé par leurs services. (Belga)