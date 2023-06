COUP DE FILET EUROPÉEN VISANT LA 'Ndrangheta - La Cour de cassation rendra vendredi sa décision concernant l'extradition de Lucio Aquino

Lucio Aquino et son neveu avaient été interpellés début mai au cours d'une action policière internationale de grande envergure contre la 'Ndrangheta au cours de laquelle 147 membres présumés de la mafia calabraise avaient été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'un trafic international à grande échelle de cocaïne. Parmi ces personnes arrêtées figurent Lucio Aquino, son neveu et quatre hommes originaires de Genk. L'Italie réclamait l'extradition de ces six Limbourgeois. L'Italie demande également le transfert des poursuites pénales. En d'autres termes, ils veulent reprendre l'enquête belge concernant les suspects pour qu'ils soient jugés dans leur pays. Au grand dam des avocats qui dénoncent le régime de détention spécial qui est appliqué en Italie pour les membres présumés de la mafia. La chambre du conseil de Tongres avait approuvé l'extradition du pizzaïolo Marcello N., de son frère Giuseppe et de Sebastiano et Francesco S., tous originaires de Genk, mais ceux-ci avaient fait appel de cette décision. Marcello N. a entre-temps été placé sous bracelet électronique. La chambre des mises en accusation d'Anvers se prononcera jeudi matin sur son extradition. Cette même instance avait déjà estimé lundi que l'extradition de Giuseppe N. était conforme, mais ce dernier a introduit un pourvoi en cassation. (Belga)