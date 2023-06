De Lijn va engager 67 contrôleurs supplémentaires face à une multiplication d'agressions

La concertation survient après une multiplication de cas graves d'agressions envers, entre autres, des chauffeurs au cours des mois passés. En 2022, la société De Lijn avait déploré un cinquième de faits en plus que l'année précédente. Des actions concrètes ont été discutées lors de la réunion mercredi, dont l'embauche de 67 contrôleurs supplémentaires, ce qui représente un tiers des effectifs actuels. Il est aussi question d'accélérer l'installation des postes de conduite fermés sur tous les bus De Lijn. Les premières étapes ont déjà été franchies et le déploiement sur le terrain ne va pas tarder, selon le cabinet de la ministre Peeters. Une autre table ronde devra avoir lieu entre les parties prenantes avant la pause estivale, à laquelle les ministres fédéraux de la Justice Vincent Van Quickenborne et des Affaires intérieures Annelies Verlinden sont conviés. (Belga)