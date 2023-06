Egbert Lachaert quittera la présidence de l'Open Vld à la rentrée

"Pour faire un succès de la poursuite de la réforme du parti libéral, chacun doit oser se remettre en question", a-t-il expliqué. M. Lachaert a été élu à cette fonction en mai 2020. Depuis lors, son parti est entré dans la coalition Vivaldi à l'échelon fédéral et c'est un libéral flamand, Alexander De Croo, qui occupe la fonction de Premier ministre. L'Open Vld est également au pouvoir en Flandre et en Région bruxelloise. Les derniers sondages sont toutefois particulièrement pessimistes pour le parti, certains le plaçant même en dessous des 10% d'intentions de vote. La direction du parti décidera dans les jours ou semaines qui viennent si de nouvelles élections internes sont organisées et quand. (Belga)