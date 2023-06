Euro 2024 - Le tirage au sort de l'Euro 2024 aura lieu le 2 décembre à Hambourg

Les Diables Rouges sont actuellement 2e du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024. Avec 7 points, ils sont derrière l'Autriche (10 points) qui a joué un match de plus, et devant la Suède (3 points). Les deux meilleures équipes de chacune des dix poules seront qualifiées pour l'Euro. L'Allemagne, en tant que pays organisateur, est qualifiée d'office, et trois équipes viendront compléter le plateau à l'issue des barrages de Ligue des Nations. (Belga)