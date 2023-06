France: violences urbaines à Nanterre après la mort d'un jeune tué par un tir de police

Le drame s'est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, dans cette ville de la banlieue ouest de Paris. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré. La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax. La mort de l'adolescent et ses circonstances ont suscité émotion et colère à Nanterre, ville populaire de l'ouest parisien où il habitait. En début de soirée, des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre dans le quartier du Vieux-Pont, ont constaté des journalistes de l'AFP. Quinze personnes ont été interpellées, selon un bilan de la préfecture de police vers 01h00. Si la préfecture de police assurait que la situation était "contenue" peu avant minuit, les tensions se sont poursuivies, se propageant dans d'autres communes des banlieues nord de la région parisienne. Le policier soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. (Belga)