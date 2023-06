France/Adolescent tué à Nanterre: "inexplicable" et "inexcusable", estime Macron

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a jugé mercredi "inexplicable" et "inexcusable" la mort d'un adolescent, victime d'un tir policier à bout portant la veille à Nanterre, souhaitant "que justice passe. Rien, rien ne justifie la mort d'un jeune", a affirmé le chef de l'Etat français, évoquant "l'émotion de la nation toute entière" et assurant "respect et affection" à la famille de Naël, 17 ans.