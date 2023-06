Gabriel Fortin, le "tueur de DRH", condamné à la perpétuité

Après 12 jours de procès, et à peine plus de trois heures de délibéré, les jurés ont considéré que l'accusé de 48 ans était coupable des assassinats d'une cadre de Pôle Emploi, de deux responsables des ressources humaines et de l'agression armée d'un autre DRH. Sa condamnation est assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, soit le maximum prévu par la loi, requis par le ministère public. Les jurés ont retenu que des troubles psychiques avaient altéré, au moment des faits, le discernement de cet ingénieur au chômage, sans toutefois appliquer de diminution de peine, a détaillé le président de la cour Yves de Franca. Surnommé le "tueur de DRH" par la presse, le "moloch" par un des avocats des parties civiles, cet homme de 48 ans a été reconnu coupable de l'assassinat le 26 janvier 2021 d'Estelle Luce dans le Haut-Rhin et de la tentative d'assassinat sur Bertrand Meichel à son domicile, à une quarantaine de kilomètres. Et d'avoir assassiné sur leurs lieux de travail, deux jours plus tard, Patricia Pasquion, cadre chez Pôle emploi à Valence, puis moins de trente minutes plus tard, Géraldine Caclin, directrice des ressources humaines de Faun Environnement. Le suspect avait été interpellé dans la foulée. A l'exception de Patricia Pasquion, qui travaillait dans l'agence de Pôle emploi où Fortin a été inscrit jusqu'en 2013, les cibles de l'accusé avaient été impliquées dans ses deux derniers licenciements en 2006 et 2009. (Belga)