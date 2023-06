Incendie dans un immeuble à Ganshoren:les résidents ne peuvent pas encore rentrer chez eux

Les experts confirment que le départ de feu est accidentel, communique encore le bourgmestre. Les habitants sont toutefois autorisés à y récupérer des effets personnels. "La sécurité n'est pas garantie, mais le bâtiment reste stable". Sur les 90 appartements dans cet immeuble de 14 étages, une quarantaine sont durablement endommagés par les flammes, ajoute encore le mayeur. Mais même dans les appartements qui ont été épargnés, les résidents ne peuvent y retourner que si la sécurité est garantie. "Cela prendra encore du temps pour effectuer les réparations. Nous essayons de trouver des solutions au plus vite avec les organisations concernées pour les habitants du bâtiment", poursuit M. Van Laethem. Les mesures d'urgence actuelles, comme l'accueil par des CPAS et des hôtels, restent de mise. "C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de blessés après l'incendie. Mais chaque blessé est déjà une victime de trop", commente encore M. Van Laethem. Quatre personnes ont dû être transportées à l'hôpital et deux autres ont été soignées sur place. (Belga)