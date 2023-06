Invasion de l'Ukraine - La Pologne reçoit ses premiers chars de combat américains Abrams

"Les premiers chars sont déjà sur le sol polonais, c'est un jour important pour l'armée polonaise", a déclaré à la presse le ministre, Mariusz Blaszczak, soulignant que les chars Abrams étaient "les meilleurs du monde". Le gouvernement polonais a commandé un total de 366 chars Abrams aux États-Unis, dont la première livraison de quatorze chars arrivée au port de Szczecin. D'autres chars arriveront en Pologne en 2023 et "formeront un bataillon de chars Abrams", a ajouté M. Blaszczak. La livraison fait partie d'un contrat de 1,4 milliard de dollars pour l'acquisition de 116 chars Abrams M1A1 qui étaient auparavant utilisés par le corps des Marines américains. En 2022, la Pologne a acheté 250 autres chars Abrams, des modèles M1A2 plus modernes que la version M1A1, qui devraient être livrés fin 2024. "Tous les pays ne possèdent pas de tels chars. La Pologne est le premier pays en dehors des États-Unis qui possèdera des chars Abrams dans leur version la plus moderne", s'est félicité M. Blaszczak. La Pologne, pays membre de l'Otan et de l'Union européenne et allié indéfectible de l'Ukraine, a annoncé en janvier qu'elle comptait consacrer cette année 4% de son produit intérieur brut à la défense, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Varsovie a signé de nombreux contrats d'acquisition d'armements notamment avec les États-Unis et la Corée du Sud, a laquelle elle a commandé des chars de combat K2 et des obusiers K9. (Belga)