Invasion de l'Ukraine - Plus de 20.000 soldats ukrainiens se sont déjà entraînés dans des pays de l'UE, selon Kiev

"Au total, 24.000 soldats ukrainiens se sont déjà entraînés au sein de l'Union européenne", a déclaré mercredi le lieutenant-général, Sergei Nayev. Après l'invasion russe en Ukraine au mois de février 2022, plusieurs pays de l'UE ont décidé de former militairement les troupes ukrainiennes. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Norvège ont adopté la même position. Les combattants ukrainiens y ont appris à manier les systèmes d'armement occidentaux et à s'entraîner aux tactiques militaires modernes. (Belga)