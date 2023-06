Invasion de l'Ukraine - Sanctions contre la Russie: la Suisse complète sa liste noire

Au total, 71 personnes physiques et 33 entreprises et entités supplémentaires sont visées par des sanctions financières et des restrictions de voyage. Leurs avoirs en Suisse devront être gelés et annoncés au Secrétariat d'État à l'économie. Les personnes physiques seront interdites d'entrée en Suisse et de transit par la Suisse. L'extension concerne des personnes, des entreprises et des entités qui soutiennent la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie, ajoute le Conseil fédéral. Les sanctions visent également des membres des forces armées russes, de hauts représentants des médias russes contrôlés par l'État ainsi que des membres du groupe Wagner. La Suisse se rallie ainsi aux décisions visant de nouvelles personnes et entités prononcées vendredi dernier dans le cadre du 11e train de sanctions européen, précise le Conseil fédéral. Les modifications de l'UE du 13 mars seront elles aussi reprises, à savoir supprimer les mentions relatives à trois personnes décédées ainsi que deux doublons. Avec ces modifications, la liste helvétique des sanctions en lien avec l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine correspond à celle de l'UE. Le nouveau train de sanctions adopté par l'UE vise en particulier à éviter le contournement des mesures déjà en place. Il cible également la guerre de l'information menée par Moscou à travers les entreprises du secteur informatique qui fournissent des technologies et des logiciels critiques à la communauté russe du renseignement. Les sanctions européennes s'appliquent désormais à près de 1.800 personnes et entités au total. (Belga)