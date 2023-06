Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le bilan du bombardement d'un restaurant grimpe à dix morts

Trois mineurs figurent parmi les morts et un enfant né en 2022 parmi les blessés, selon le Service des situations d'urgence, qui a précisé que les opérations de sauvetage se poursuivent et que sept personnes ont été sorties des décombres en vie. Selon la police, la Russie a tiré deux missiles sol-air S-300 sur Kramatorsk, qui comptait 150.000 habitants avant la guerre, entrée dans son seizième mois. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que la Russie ne frappait en Ukraine que des "installations qui sont liées d'une manière ou d'une autre à des infrastructures militaires". La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre-ville apprécié des journalistes, travailleurs humanitaires et des soldats. Des médias ukrainiens ont évoqué la présence d'instructeurs militaires étrangers en ville. Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le Parquet ukrainien. Important noeud ferroviaire et abritant des sites militaires, Kramatorsk est très régulièrement visée par des bombardements russes. (Belga)