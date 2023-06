Jeux Européens - La Belgique passe en quarts de finale du tournoi de tennis de table par équipes

Le double inaugural a été remporté par Samuel Kulczycki et Maciej Kubik contre Martin Allegro et Adrien Rassenfosse (3-0), mais l'équipe n'a pas laissé échapper un seul des matches de simple. Cédric Nuytinck (ITTF 123) a disposé de Jakub Dyjas (ITTF 144) sur le score de 3-2, Adrien Rassenfosse (ITTF 94) a battu Maciej Kubik (ITTF 111) 3-1 et Cédric Nuytinck (ITTF 123) a terminé le travail contre Samuel Kulczycki (ITTF 191) avec une victoire 3-2. En quarts de finale, la Belgique affrontera l'Allemagne, qui était dispensée de premier tour. La rencontre aura lieu jeudi à 19h00. (Belga)