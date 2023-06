Jeux Européens - Lianne Tan remporte son dernier match de groupe et se qualifie pour les 8es de finale

Dans son troisième et dernier match du groupe F, Tan, 45e mondiale, s'est imposée en deux sets 21-11, 21-12 en 22 minutes contre la Finlandaise Nella Nyqvest (BWF 407) en XX pour signer un troisième succès en autant de rencontres après avoir battu l'Italienne Yasmina Hamza (BWF 120) et la Hongroise Vivien Sandorhazi (BWF 74). Plus tôt mercredi, Julien Carraggi, 71e mondial et déjà qualifié pour les huitièmes de finale, a également remporté son troisième et dernier match de groupe avec une victoire en deux sets (21-18, 21-17) contre le Tchèque Jan Louda (BWF 55). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient en 8es de finale. Les résultats de Tarnow entrent en ligne de compte pour le ranking en vue des JO de Paris en 2024. (Belga)