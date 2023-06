Jeux Européens - Oshin Derieuw aux anges après sa qualification pour les JO: "J'écris l'histoire"

Dans la catégorie des -66 kg, Derieuw s'est imposée aux points 3-2 contre la Française Emilie Sonvico. "C'est un rêve, la cerise sur le gâteau de ma carrière", a réagi Derieuw, aux anges, dans les travées de la Nowy Targ Arena. "C'est le résultat de 16 ans de travail acharné. J'ai connu des bas et beaucoup de hauts et maintenant je peux y ajouter cette qualification. La boxe est l'amour de ma vie. Je suis la première boxeuse belge à aller aux Jeux. J'écris l'histoire." En plus de sa qualification pour les JO, Derieuw est déjà assurée d'une médaille aux Jeux Européens grâce à sa place en demi-finales où elle affrontera la Hongroise Anna Luca Hamori vendredi. La finale aura lieu samedi. (Belga)