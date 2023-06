Jeux Européens - Vasile Usturoi passe en demi-finale et obtient son ticket pour les JO 2024 en -57 kg

Le boxeur de 26 ans a réussi à s'imposer contre le Danois Frederik Jensen dès le premier round, l'arbitre devant mettre fin au combat après 2 minutes et 43 secondes. Oshin Derieuw était devenue la première boxeuse belge à se qualifier pour les Jeux Olympiques, plus tôt dans la journée, en se qualifiant pour les demi-finales chez les -66 kg. Usturoi est quant à lui le premier boxeur masculin du royaume à se rendre aux Jeux Olympiques depuis 1992, lorsqu'Abdelkader Wahabi avait défendu les couleurs de la Belgique à Barcelone. En demi-finale, le boxeur d'origine roumaine affrontera l'Espagnol Jose Quiles Brotons, tombeur du Géorgien Artyush Gomtsyan. Le combat aura lieu vendredi à 19h45. Il y a environ un an, Vasile Usturoi avait ramené l'or dans la catégorie des moins de 57 kg aux championnats d'Europe amateurs en Arménie. (Belga)