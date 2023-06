Juin 2023 s'annonce comme le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures

(Belga) Le mois de juin qui se termine vendredi sera le mois de juin le plus chaud jamais enregistré à Uccle depuis 1833, a indiqué mercredi David Dehenauw, météorologue à l'IRM, sur Twitter. "On va probablement se retrouver avec une moyenne de 20,1 à 20,2 degrés", a-t-il expliqué à l'Agence Belga. Ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 19,3 degrés mesurés en 1976 et 2003.