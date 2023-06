La campagne de la "semaine sans viande" organisée fin octobre en Belgique

L'action existe aux Pays-Bas depuis 2018 et se développe à l'échelle européenne à partir de 2023. La Belgique sera le premier État membre à déployer la campagne sous l'impulsion du Green Deal, un paquet d'initiatives qui visent à pousser l'UE dans une direction plus écologique, avant que l'Allemagne et le Danemark ne rejoignent respectivement la campagne en 2024. "Plus de 80% des participants indiquent après la campagne qu'ils veulent manger moins de viande de façon permanente. C'est ainsi que nous ferons vraiment la différence", note Isabel Boerdam, l'initiatrice de l'action, citée dans le communiqué. Vingt-cinq entreprises ont déjà confirmé leur participation, selon les initiateurs qui appellent les institutions de santé, les organisations, les écoles, les traiteurs, les communes, les politiques et les particuliers à "relever le défi". Les participants s'inscrivent sur le site de la campagne et seront ainsi informés de conseils et inspirations et auront accès à des recettes "spéciales belges". "Cette campagne a déjà réussi à convaincre jusqu'à 2,7 millions de Néerlandais", soit un cinquième de la population totale du pays, précise-t-on dans le communiqué. La "semaine sans viande" sera déployée dans plusieurs États membres de l'UE grâce à une subvention de "Horizon Europe", un programme de financement européen pour la recherche et l'innovation qui vise notamment à s'attaquer au dérèglement climatique. (Belga)