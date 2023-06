La distribution du courrier et des colis perturbée en Wallonie par des actions de la CGSP

"Cela fait des mois que nous demandons à l'entreprise de discuter d'un nouveau modèle de distribution", pointe Emmanuel Despat, secrétaire régional Luxembourg de la CGSP. "Depuis 23 ans, nous travaillons avec un système obsolète. Nous voulons discuter et trouver une solution adaptée mais l'entreprise nous fait comprendre qu'elle passera en force." Dans la province de Luxembourg, seules les distributions des journaux de mercredi, qui avaient été bloqués, et de ce jeudi ont pu être assurées. Colis et courriers ont été bloqués dans les différents bureaux de la province. Depuis quelques jours, un mouvement similaire touche aussi la province de Liège. M. Despat confirme qu'aujourd'hui/mardi "Bruxelles et la Wallonie sont touchées" et les piquets de grève devraient se poursuivre. "La situation est grave", insiste Emmanuel Despat. "Il est temps que l'entreprise se mette à table." Une commission paritaire prévue vendredi dernier a été annulée et déplacée au 4 juillet prochain, selon la CGSP. (Belga)