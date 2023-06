La ville néerlandaise de Rotterdam touchée par un important incendie mercredi matin

Le feu a ravagé un hangar. Les flammes ont jailli du bâtiment et une grande colonne de fumée s'est développée au-dessus de la ville. On ne déplore aucun blessé, personne n'étant présent dans le bâtiment. Et le sinistre ne s'est pas étendu plus loin. Le bâtiment touché est, en revanche, détruit. Selon le porte-parole, les locaux abritaient de nombreuses entreprises qui tentent d'apporter une contribution sociale, par exemple en fabriquant de nouveaux meubles à partir de vieux bois. En raison de l'importante quantité de fumée dégagée, un avertissement a été envoyé par le biais de l'outil d'alerte du gouvernement, invitant les gens à rester à l'écart de la fumée, à fermer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de ventilation. Des analyses ont néanmoins montré que les fumées ne dégagent rien d'autre que des substances normales. (Belga)