"Dans le nord de Bruxelles, les résultats sont aberrants": le collectif "Enfants non admis" se mobilise contre le décret Inscription

"Dans le nord de Bruxelles, en particulier, les résultats sont aberrants: quasiment aucun enfant non prioritaire (c'est-à-dire n'ayant ni parent prestant ou frère et sœur dans l'école) des écoles primaires du Christ-Roi de Laeken, de Maria Assumpta, du Sacré-Cœur de Jette et de Ganshoren, du Collège Saint-Pierre et de Notre-Dame de la Sagesse n'a pu obtenir son inscription dans une des écoles secondaires anciennement adossées à celles-ci", pointe le collectif.

"Le dispositif mis en place par le nouveau décret a en fait établi l'ordre des inscriptions sur une discrimination entre écoles qui pénalise de manière rétroactive le choix fait en 2017", ajoutent ces parents qui y voient un "procédé discriminatoire" et "une violence administrative". Selon des chiffres livrés la semaine dernière par la ministre de l'Education Caroline Désir (PS), 1.430 élèves étaient toujours sur liste d'attente à deux mois de la prochaine rentrée scolaire, dont 999 rien qu'en Région bruxelloise où la situation est traditionnellement plus tendue, particulièrement dans l'ouest de la capitale. Depuis une quinzaine d'années, les inscriptions en 1re secondaire dans toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont régies par décret, lequel fixe des critères et priorités pour départager les places dans les écoles où les demandes d'inscription sont plus importantes que les places disponibles.