Le dernier dénombrement de SDF à Bruxelles indique une hausse de près de 20%

Cette opération menée dans la nuit du 8 au 9 novembre dernier a permis de constater une augmentation de près de 19% par rapport au dernier dénombrement qui remonte à 2020, ont indiqué mercredi les responsables de Bruss'help, au cours d'une conférence de presse. Durant cette dernière opération de 2020, 5.313 personnes avaient été comptabilisées. Toutefois, de nouvelles catégories ont été prises en compte lors du dénombrement de 2022, à savoir les personnes hébergées temporairement chez des tiers et les personnes menacées d'expulsion. De plus, d'autres situations ont été comptabilisées chez les personnes en institution. Il convient donc de ne pas tenir compte de ces comptabilisations supplémentaires pour mesurer l'évolution, ont-ils insisté. Sans ces chiffres, le nombre de personnes recensées s'élève à 6.317 personnes, soit une augmentation de 18,9% par rapport à la dernière édition de novembre 2020 A chaque édition, le dénombrement permet de prendre une photographie à un instant des personnes privées d'un toit dans la Région de Bruxelles-Capitale. "Les chiffres obtenus sont une sous-estimation de la situation réelle, mais ils permettent de dresser un état des lieux et de refléter l'évolution du phénomène", a souligné Bruss'help. Parmi les 7.134 personnes recensées au total, 809 personnes ont passé la nuit du dénombrement dans l'espace public. Les personnes dites sans-abri, c'est-à-dire comptabilisées dans l'espace public ou dans des hébergements d'urgence, représentaient 33,7% des situations (plus d'une personne sur trois). (Belga)