Le festival Francofaune dévoile les premiers noms des artistes de la dixième édition

Le festival, qui se focalise sur les artistes francophones, invitent plusieurs interprètes venus des quatre coins du monde. Plusieurs d'entre eux feront le trajet depuis la France, comme la chanteuse Adé, l'auteure-interprète Émilie Simon ou encore la chanteuse Françoiz Breut qui se produira au Mima, à Molenbeek. Le duo suisse Sainte-Aube ainsi que les artistes canadiens Samuele et Ponteix se déplaceront également pour se produire au festival. Lisette Lombé, récemment désignée comme la prochaine poétesse nationale de Belgique, présentera son album commun avec la musicienne Cloé du Trèfle, "Brûler Danser", et le rappeur belge Badi présentera, lui aussi, son dernier album "Moyi". Des valeurs montantes de la scène belge seront aussi au rendez-vous. Le duo Colt se produira Chez Pias, et Rive, un autre duo, bruxellois, foulera les planches de l'atelier 210. Le guitariste Diégo Leyder présentera, lui, son dernier projet au BAMP. Au théâtre Le 140, un "open mic" géant avec improvisation musicale et dansante sera organisé. Une vingtaine de musiciens se réuniront également aux Secrètes Sessions, au nouveau VK le 13 octobre, dans l'optique de créer un nouveau morceau toutes les deux heures. Les organisateurs du festival ont par ailleurs décidé de rendre hommage aux Snuls, un groupe d'humoristes belges, pour leur 33 ans d'existence à travers un concert joué à Bruxelles, La Louvière et Chênée. (Belga)