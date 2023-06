L'Europe renforce la protection des travailleurs contre l'amiante

Les nouvelles règles prévues par cet accord politique feront qu'aucun travailleur ne pourra être exposé à une concentration supérieure à 0,01 fibre d'amiante par centimètre cube (f/cm³), une norme qui vaudra pendant une période de transition. Cette valeur maximale, fixée compte tenu des connaissances scientifiques les plus récentes, est dix fois inférieure à la limite d'exposition précédente. À l'issue de cette période de transition, le Parlement européen et les États membres de l'UE ont convenu d'adopter un modèle dit "dual", qui permet aux États membres de choisir entre une valeur limite égale à 0,01 fibre par cm³, fibres d'amiante plus fines comprises, ou une valeur limite égale à 0,002 fibre par cm³, fibres d'amiante plus fines non comprises. L'usage d'amiante est interdit dans l'UE depuis 2005, mais il reste présent dans de nombreux bâtiments plus anciens. Maintenant que de nombreuses habitations doivent être rénovées pour répondre aux nouvelles normes d'isolation et autres, l'Europe entend mieux protéger les travailleurs. Une fois ce préaccord validé par le Parlement et le Conseil, les États membres auront deux ans pour transposer la directive révisée dans leur droit national. (Belga)