L'ONU alerte sur la situation humanitaire dans le nord-est du Nigeria

Environ six millions d'habitants ont eu besoin d'aide cette année contre 5,5 millions de personnes l'an dernier, a déclaré le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Nigeria, Matthias Schmale, lors d'une conférence de presse à Genève. Selon lui, le nombre de personnes exposées à une faim sévère dans les États de Borno, Adamawa et Yobe s'élève à 4,3 millions, contre 4,1 millions il y a un an. "Plus de 500.000 personnes sont exposées à une insécurité alimentaire ayant atteint un niveau critique: la dernière étape avant la famine", a-t-il ajouté. Le programme d'aide humanitaire des Nations unies pour le nord-est du Nigeria se monte à 1,3 milliard de dollars, mais il n'est financé qu'à hauteur de 25%. David Stevenson, le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Nigeria, a indiqué que sur les 4,3 millions de personnes nécessitant une aide alimentaire dans le nord-est, le PAM ne parvenait même pas à atteindre 1,4 million d'entre elles. D'après Matthias Schmale, le nombre d'enfants âgés de moins de cinq ans présentant un risque de malnutrition aiguë sévère potentiellement mortelle a doublé pour atteindre 700.000 cette année. Cristian Munduate, représentant de l'Unicef au Nigeria, estime insuffisantes les denrées nécessaires. Le président nigerian Bola Tinubu a succédé à Muhammadu Buhari le 29 mai à la suite des élections de février. "Nous espérons que sous le nouveau président, nous verrons un nouvel élan pour financer la paix", a dit Matthias Schmale. Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009, le conflit a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés au Nigeria. (Belga)