Mondial 2026 - Les seize équipes européennes connues au terme d'un parcours en deux étapes

Les nations seront réparties dans douze groupes de 4 ou 5, qui s'affronteront entre mars et novembre 2025. Les 12 vainqueurs de groupe iront directement au Mondial tandis que les 12 deuxièmes participeront aux barrages en mars 2026. Seize équipes participeront à ces barrages: en plus des 12 seconds, seront repris les 4 vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations 2024-2025 et non qualifiés via la phase de poules. Les barrages seront disputés en demi-finales aller simple suivies de finales aller simple, les 16 équipes étant réparties en quatre groupes de quatre. (Belga)