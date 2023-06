Philippe Geluck dévoile une nouvelle statue du Chat à Andenne

Haute de 3,50 mètre pour un poids d'environ 1,5 tonne, la statue en bronze a été intitulée "Sur un fil". Elle représente Le Chat portant sur une corde un ourson jouant les funambules. L'ours n'a pas été choisi par hasard. En effet, la ville est surnommée la Cité de l'Ours. "Mais je n'aurais pas osé confronter Le Chat a un grand ours, je lui ai donc préféré un ourson", a souri Philippe Geluck. "L'ours et Le Chat, c'est une gageure. J'ai proposé plusieurs croquis préparatoires, comme je le fais toujours avant de me lancer dans la réalisation de la sculpture elle-même. Nous sommes tombés d'accord, visiblement avec enthousiasme, sur ce jeu entre Le Chat et un ourson", a-t-il ajouté. L'oeuvre a coûté 358.490 euros à la Ville d'Andenne. Le montant doit notamment servir à financer le Musée du Chat et du dessin d'humour que l'artiste souhaite implanter à Bruxelles. En attendant, c'est Andenne qui accueille jusqu'au 15 novembre une exposition inédite de Philippe Geluck dans son espace muséal. Intitulée "Le Chat s'expose", elle met en lumière des dessins originaux, sérigraphies, bronzes et objets divers sur deux étages. Une belle manière de fêter les 40 ans du Chat. (Belga)