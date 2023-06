Premier League - Tottenham signe James Maddison en provenance de Leicester

Depuis son arrivée de Norwich en 2018, James Maddison a disputé 203 matches sous le maillot des Foxes, avec qui il a inscrit 55 buts et distribué 41 passes décisives. Il a également remporté la FA Cup en 2021 et le Community Shield en 2022. Tottenham a entamé des négociations avancées en début de semaine avec les Foxes, récemment relégués en Championship, pour le transfert de Maddison. Les Spurs auraient déboursé selon l'agence PA 40 millions de livres sterling (46,31 millions d'euros) assortis de bonus pour s'attacher les services de l'international anglais (3 caps). Maddison devient donc la troisième recrue de l'ère Ange Postecoglou, après le transfert définitif du Suédois Dejan Kulusevski et la signature du gardien italien Guglielmo Vicario. (Belga)