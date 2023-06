Procès des attentats à Bruxelles - Indemnisation des victimes : l'opposition dénonce une loi trop favorable aux assureurs

Dans ce dispositif également relatif à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l'opposition a principalement pointé l'absence de création d'un fonds d'indemnisation des victimes, comme le recommandait la commission attentat. "Nous regrettons que la majorité persiste à confier cette indemnisation aux assurances. De cette façon, l'État se défausse et abandonne les victimes au profit des assurances", a pointé Georges Dallemagne (Les Engagés). Thierry Warmoes (PTB) a promis le dépôt de nouveaux amendements en plénière. "Le gouvernement fait le choix de complexifier et abandonne les victimes aux compagnies d'assurances. C'est un manque de respect pour les victimes." Cette intervention a fait bondir Denis Ducarme (MR): "caricaturer le gouvernement en les faisant passer pour des crapules, c'est infect." "Mais on aurait souhaité aller plus loin", a ajouté le libéral. Olivier Vajda (Ecolo) a aussi exprimé ce regret."Le manque de respect aurait été de promettre quelque chose de nous n'aurions pas pu mettre en œuvre", a répondu le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS). (Belga)