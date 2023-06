Rébellion de Wagner - Poutine sort "affaibli" de la rébellion de Wagner, selon Scholz

La rébellion du groupe de mercenaires "aura des conséquences à long terme pour la Russie", a estimé sur la chaîne publique ARD le chancelier allemand, se montrant peu enclin à "participer à toute spéculation sur la durée du mandat" de Poutine. "Je pense qu'il (Vladimir Poutine) est affaibli car cela montre que les structures autocratiques et les structures de pouvoir sont fissurées et qu'il n'est pas aussi solidement assis qu'il le prétend partout", a ajouté Olaf Scholz. "La Russie est une puissance nucléaire, c'est un pays très puissant, c'est pourquoi nous devons toujours être attentifs aux situations dangereuses, et celle-ci a été une situation dangereuse", selon lui. "Beaucoup de gens spéculent sur le fait que c'est terminé, nous ne le savons pas non plus, mais en tout cas, cela aura certainement des conséquences à long terme en Russie", a fait valoir le successeur d'Angela Merkel. Le groupe Wagner de l'homme d'affaires Evguéni Prigojine, considéré comme le bras armé de Moscou à l'étranger, a mené une mutinerie armée entre vendredi soir et samedi soir qui a ébranlé la Russie. Pendant 24 heures, ses hommes se sont emparés de plusieurs sites militaires dans la ville stratégique de Rostov (sud-ouest) et ont parcouru des centaines de kilomètres en direction de Moscou avant que le chef de Wagner ne mette fin à sa rébellion en échange d'une immunité promise par le Kremlin pour lui et ses hommes. (Belga)