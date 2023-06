Rock Werchter - Les premiers festivaliers arrivés au camping The Hive de Rock Werchter

Depuis 13h00, des bus gratuits de la société de transport font le trajet entre la gare de Louvain et la zone du festival, à Werchter (Brabant flamand). Au bout de quinze minutes, 450 personnes avaient déjà fait le voyage, entre-temps plus de 1.000 festivaliers ont fait le trajet. De Lijn a mis 25 bus à disposition mercredi pour le festival. Des problèmes de mobilité comme ceux observés durant les festivals d'un jour Werchter Boutiquet et TW Classic ne sont pas à craindre, indique Jelle Wouters, le bourgmestre de Rotselaer, dont Werchter fait partie. "Rock Werchter n'est pas comparable aux festivals d'un jour. Les festivaliers arrivent plus dispersés. C'est donc une bonne chose que des personnes soient déjà présentes à The Hive. Je suis persuadé que la circulation sera aussi fluide dans les jours à venir", explique-t-il. Une soirée d'ouverture est prévue à The Hive mercredi, mais la 47e édition de Rock Werchter débutera officiellement jeudi midi, lorsque les portes du terrain du festival ouvriront. Sur les quatre jours de festival, des artistes comme Arctic Monkeys, Mumford & Sons, les Red Hot Chili Peppers, Muse, Oscar and the Wolf et Queens of the Stone Age se produiront sur scène. (Belga)