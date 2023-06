Saudi Pro League - Edouard Mendy s'engage pour trois ans à Al-Ahli

Mendy a disputé plus de 100 matches pour les Blues et avait notamment remporté la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel en 2021. Le gardien a également remporté une Coupe d'Afrique des nations en 2022 avec son équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy avait fait ses classes en France, du côté de Reims, et ensuite de Rennes, avant de rejoindre l'Angleterre en 2020. Il ne recevait plus beaucoup de temps de jeu la saison dernière, l'Espagnol Kepa Arrizabalaga lui étant préféré régulièrement. (Belga)