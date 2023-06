Tour de France - Mattias Skjelmose a effacé le "point d'interrogation" sur ses capacités en montagne

"Avant le Tour de Suisse, j'avais un gros point d'interrogation quant à mes capacités en montagne, je l'ai dissipé", a reconnu le leader de la nouvelle Lidl-Trek, dévoilée mercredi pour succéder à Trek-Segafredo. "Je dois encore montrer ma capacité à bien récupérer dans les Grands Tours", a-t-il relativisé. Le nouveau champion du Danemark ne veut pas se fixer d'objectif précis dans la Grande Boucle. "Je ferai de mon mieux pour le classement général et je verrai comment cela se passe. Cela veut dire que ce ne sera pas un désastre complet si je craque dans la troisième semaine ou quelque chose comme ça. Mais je ferai de mon mieux, c'est sûr." Mattias Skejlmose, 40e de son premier Grand Tour au Giro l'année dernière, disputera pour la première fois une course de trois semaines avec le statut de coureur protégé. Il pourra compter pour cela sur un collectif solide, "l'un des meilleurs" qu'ait connu l'équipe américaine, selon Giulio Ciccone. Entre l'Italien, vainqueur d'étape dans le Dauphiné, et l'Espagnol Juan Pedro Lopez, porteur dix jours du maillot rose lors du Tour d'Italie 2022, le Danois sera bien accompagné en montagne. En plaine, en plus de l'expérimenté Français Tony Gallopin, il pourra profiter du train du sprinteur, danois lui aussi, Mads Pedersen. "Paris-Nice avait très bien fonctionné entre lui et moi, rappelle Skjelmose. Il faisait ce qu'il avait à faire et j'avais seulement à être dans sa roue. Je pense que ce sera la même chose ici." (Belga)