Transition énergétique:le parlement wallon ouvre la voie à l'octroi de subventions aux GRD

Porté par la majorité, le texte autorise les subventions aux GRD pour améliorer l'efficience énergétique des réseaux; pour accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie renouvelable et pour maîtriser les coûts liés à la transition énergétique. L'objectif de cette proposition est de mettre en place la base décrétale qui permettra d'octroyer aux GRD une subvention afin qu'ils puissent réaliser des projets d'investissement rendant le réseau plus efficient d'un point de vue énergétique en permettant une meilleure simultanéité entre consommation et production, a expliqué la majorité. Ce texte est en réalité la traduction parlementaire d'un avant-projet de décret du ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry. L'année passée, ce dernier avait demandé un avis à la Cwape, le régulateur du secteur en Wallonie, sur un avant-projet accordant des subventions aux GRD, dont Ores et Resa, afin d'accélérer la modernisation de leurs réseaux dans le cadre de la transition énergétique. Le régulateur s'était toutefois montré très critique et avait demandé au gouvernement de revoir sa copie. Au parlement, la proposition de décret a été approuvée par la majorité et le PTB. Les Engagés, eux, ont voté contre, dénonçant notamment "l'insécurité juridique" du texte. (Belga)