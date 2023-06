Trois suspects arrêtés pour l'enlèvement et l'agression de deux hommes à Brasschaat

Les faits se sont déroulés le 21 juin dernier. Les victimes sont parvenues à se libérer, après quoi les auteurs des faits ont pris la fuite. La police a été avertie et a ouvert une enquête. Depuis lors, trois hommes âgés de 25, 34 et 36 ans, tous originaires de Deurne, sont suspectés d'avoir commis les faits. Ils ont été appréhendés et le juge d'instruction les a placés sous mandat d'arrêt pour suspicions de tentative armée d'extorsion, en bande et de nuit, et de privation illégale de liberté. Le trio comparaitra vendredi devant la chambre du conseil. (Belga)