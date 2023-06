Vivalia - Assemblée générale chahutée pour Vivalia

Malgré un résultat net positif de 5,2 millions d'euros pour l'année 2022 et un résultat courant qui enregistre un bond de 13 millions d'euros par rapport à 2021 pour atteindre les 3,2 millions d'euros, c'est bien l'opposition des communes du sud de la province au projet Vivalia 2025 qui a rythmé les débats menés dans la foulée de la présentation des comptes 2022. L'avenir du projet de redéploiement de l'offre hospitalière en province du Luxembourg reste suspendu à la décision des ministres wallons de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, l'intercommunale ayant introduit un recours devant le Gouvernement wallon contre l'avis négatif du fonctionnaire délégué de l'administration wallonne au sujet de la construction du futur CHR Centre-Sud à Houdemont. "Deux visions vont peut-être s'affronter dans les prochaines semaines, une purement administrative et une autre sociétale. Il faut que cette dernière prime. À savoir, permettre l'implantation d'une offre de soins de santé de qualité, qui répond aux préoccupations des personnes, sur un territoire donné. Nos patients en ont grandement besoin", a estimé le président du conseil d'administration, Yves Planchard. "C'est votre politique du développement territorial des soins en province du Luxembourg qui doit s'inscrire dans la politique de développement urbanistique et pas l'inverse", estime le bourgmestre d'Aubange, François Kinard. "Le fonctionnaire délégué a des lignes de conduites données par le Gouvernement wallon. Si le Gouvernement veut satisfaire votre demande, il faudra qu'il mange son chapeau", estime Alain Deworme, président du CPAS d'Arlon. Les responsables de l'intercommunale ont rappelé qu'il n'y avait "pas d'alternative", à Vivalia 2025. "Le train des subventions ne repassera pas." (Belga)