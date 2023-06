Wimbledon - Raphaël Collignon éliminé au deuxième tour des qualifications

Collignon a défendu une balle de break en début de première manche avant de céder à 4-4 son service à Bellucci, qui a ensuite servi pour le set. Le Liégeois a alors réussi à écarter la première balle de set et s'offrir une opportunité de contre-break, mais il a finalement concédé la manche. Le deuxième set a débuté avec un break d'entrée en faveur de l'Italien, qui a défendu ses jeux de service pour simiposer sur un jeu blanc. Au troisième tour, Mattia Bellucci défiera le Suisse Dominic Stricker, 117e mondial et tête de série N.10 des qualifications. Plus tôt mercredi, Kimmer Coppejans (ATP 187), s'est qualifié pour le troisième tour des qualifications au détriment de Zizou Bergs, 177e mondial, avec une victoire en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) dans un duel 100% belge. Il jouera contre le Japonais Daniel Taro (ATP 105/N.4) pour une place dans le tableau final de Wimbledon. Gauthier Onclin, 214e mondial, a lui été éliminé au deuxième tour après sa défaite 6-2, 6-2 en 1 heure et 18 minutes contre l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 169). (Belga)