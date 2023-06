WTA Bad Homburg - Kimberley Zimmermann et Yana Sizikova sorties en quarts du double au super tie-break

Associée à la Russe Yana Sizikova (WTA 42 en double) avec qui elle forme la paire tête de série N.2, Zimmermann (WTA 47 en double) a concédé la défaite contre le duo composé par la Japonaise Eri Hozumi (WTA 88 en double) et la Roumaine Monica Niculescu (WTA 44 en double), 6-2, 3-6, 10/8. Le premier set a débuté difficilement pour la paire belgo-russe, qui a perdu les quatre premiers jeux et laissé s'échapper la partie. Zimmerman et Sizikova se sont parfaitement reprises, néanmoins, en inversant la tendance au début du deuxième set et remportant elles-mêmes les quatre premiers jeux pour forcer le super tie-break. Les deux duos se sont rendus coup pour coup dans le jeu décisif, mais Hozumi et Nicolescu ont converti leur première balle de match, sur le service adverse. Pour une place en finale, la Japonaise et la Roumaine affronteront la paire tête de série N.3 composée de la Slovaque Tereza Mihalikova (WTA 45 en double) et la Japonaise Makoto Ninomiya (WTA 66 en double) ou les Tchèques Linda Noskova (WTA 45 en double) et Miriam Kolodziejova (WTA 46 en double). (Belga)