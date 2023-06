24 Heures de Spa - BMW signe le meilleur temps des essais libres, Laurens Vanthoor 3e avec Porsche

Longs de 90 minutes, les essais libres ont lancé ce jeudi la 75e édition des 24 Heures de Spa. La séance a été interrompue à deux reprises pour des incidents sans gravité et c'est la BMW M4 GT3 N.998 Rowe Racing de Dan Harper, Neil Verhaegen et Max Hesse qui a été la plus rapide en 2:18.186, devançant l'Audi R8 LMS N.99 Tresor Orange 1 des Italiens Lorenzo Patrese et Pietro Delli Guanti et l'Allemand Alex Aka de 169 millièmes de seconde. Le premier belge arrive au troisième rang avec la Porsche 911 GT3 R N.92 Manthey que Laurens Vanthoor partage avec les Français Kévin Estre et Julian Andlauer, ce dernier ayant échoué à 404 millièmes du meilleur temps. Le top 5 a été complété par la McLaren 720S N.59 Garage 59 du Suisse Marvin Kirchhöfer, de l'Allemand Benjamin Goethe et du Danois Nicolai Kjaergaard et la Porsche 911 GT3 R N.55 Dinamic GT Huber de l'Autrichien Phillip Sager, le Norvégien Marius Nakken et les Allemands Ben Barker et Christopher Zoechling. Place désormais aux essais pré-qualificatifs avec une séance d'une heure entre 18h10 et 19h10. (Belga)