24 Heures de Spa - Porsche meilleur temps aux pré-qualifications

Longue d'une heure, la séance d'essais pré-qualificative a été interrompue à trois reprises, perturbant le programme de préparation des équipes. C'est la Porsche 911 GT3 R N.911 Pure Racing d'Aliaksandr Malykhin/Joel Sturm/Marco Seefried/Klaus Bachler (GBR/All/All/Aut) qui a été la plus rapide en 2:17.924 et a devancé les McLaren 720S GT3 de Louis Prette/Miguel Ramos/Conrad Grunewald/Henrique Chaves (Mco/Por/USA/Por) et de Marvin Kirchhöffer/Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard (Sui/All/Dan). Comme lors des essais libres disputés plus tôt dans la journée, Laurens Vanthoor est le pilote belge le mieux classé puisque la Porsche 911 GT3 R N.92 Manthey qu'il partage avec les Français Kévin Estre et Julien Andlauer a signé le sixième temps. Les qualifications débuteront ce jeudi à 21h20 avec quatre séances de 15 minutes, une par pilote. Le classement sera effectué à la moyenne des meilleurs temps de chaque pilote. Le programme se terminera avec les essais de nuit entre 23h00 et 00h30. (Belga)